In dieser Metzgerei können Kunden alles beobachten

Deutschlandweit mussten viele Handwerksmetzgereien in den letzten zehn Jahren schließen. Über 40 Jahre hat keine neue Metzgerei in Berlin aufgemacht. Bis November 2015. Kochbuchautor, Blogger und Food-Aktivist Hendrik Haase öffnete gemeinsam mit Metzgermeister Jörg Förstera die Metzgerei "Kumpel & Keule". Das Besondere: Es ist eine gläserne Metzgerei. In der Markhalle Neun kann der Kunde beobachten, wie beispielsweise ein Schwein zerlegt wird und die Wurst gemacht wird. Zudem erfahren Kunden genau, von welchem Hof das Fleisch des Tieres kommt.

Dennoch ruft Haase selbst zum moderaten Fleischkonsum auf: „Es steht mir nicht zu, zu sagen, was gesund ist. Wir sagen aber schon, esst lieber weniger Fleisch, dafür gutes Fleisch.“