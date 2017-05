Diese Einhornkekse bergen ein witziges Geheimnis

Rezept für Einhornkekse:

Zutaten

150g Butter, 100g Zucker, 1/2 TL Vanilleextrakt oder -paste, 300g Mehl, 1/2 TL Backpulver, natürliche Lebensmittelfarbe oder Geofarbe in rosa, türkisblau, orange und weiß, essbare bunte Sternchen, Glitzer und Mini Smarties, ca. 100g weiße Schokolade (geschmolzen)

Zubereitung

Butter, Zucker, Backpulver und Mehl mit den Händen zügig fein zerbröseln, sodass sich alles gut mischt. Das Ei und den Vanilleextrakt zugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Teig in vier Teile teilen und einfärben. Farbigen Teig jetzt in nicht zu kleine Stücke zerrupfen und wieder alles zusammen ganz kurz verkneten. Teig zwischen zwei Blättern Backpapier ca. 5mm dick ausrollen und für 60 min. kühl legen. Backofen auf 180°C Ober- Unterhitze vorheizen. Mit einem Einhornausstecher nicht zu en aneinander Kekse ausstechen und auf dem Backpapier lassen. Das ist wichtig, denn bei Bewegung ändern sie ihre Form leicht und man kann sie nicht schwieriger stapeln. Den Teig zwischen den Keksen entfernen und leicht wieder zusammenknoten. Erneut zwischen zwei Backpapieren ausrollen. Den gesamten Teig so verbrauchen. Insgesamt sollten es ca. 27 Kekse werden. Aus 1/3 der Kekse aus dem Bauch ein Rechteck aus dem Bauch ausschneiden, dabei auch das Hinterteil mit ausschneiden. Kekse 5-8 Minuten hell backen und auf einem Rost auskühlen lassen.



Die flüssige Schokolade in ein Backpapiertütchen füllen und damit am Rand eines normalen Einhorns eine Linie zum Zusammenkleben zeichnen. Das Hinterteil dabei aussparen. Ein Einhorn mit ausgeschnittenem Rechteck darauf setzen und hier ebenfalls eine Linie malen. Den entstandenen Hohlraum mit Glitzer, Sternchen und Smarties füllen und mit einem weiteren Einhorn abdecken. Mit allen Keksen so verfahren. Einhörner ca. 10 min im Kühlschrank fest werden lassen.