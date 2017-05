Ananas-Basilikum statt Erdbeer - Eisdiele punktet mit ungewöhnlichen Sorten

Süßes und Saueres - bekommen Eisliebhaber in diesem Cafe im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Aber auch Salziges, Geräuchertes und Scharfes. Der Fantasie der Eismacher sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Der Kunde hat die Qual der Wahl. "Ich habe hier Bananeneis und das salzige Caramel-Eis, und schmeckt richtig super." "Ananas mit Basilikum. Hervorragend, schmeckt lecker. Bisschen grün. Passt prima zusammen, hätte ich gar nicht gedacht." "Das ist Buttercookie. Und das ist sehr lecker. Und das gibt es an jeder Eisdiele, aber hier schmeckt es schon besonders gut." Das könnte an der Herkunft der Ware liegen. Der Eiscafeinhaber Stanislaw Halamoda lässt das Eis importieren. "Das Herz unserer Eiscreme ist sehr Polnisch. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren viel Arbeit hineingesteckt." Eine befreundete Familie stellt das Eis in der polnischen Stadt Opole her. Traditionelle Maschinen, natürliche Zutaten und Experimentierfreude - das ist ihr Geheimrezept, sagt der Chef des Unternehmens, Mateusz Karpinski. Inzwischen haben sie mehr als 100 Rezepte entwickelt, darunter Buchweizen-, Tomate/Basilikum- und Gorgonzola-Eis. "Die extravaganten Geschmacksrichtungen sind oft eine Reaktion auf die Bedürfnisse unserer Kunden und besonders berühmter Köche. Einer von ihnen hat zum Beispiel den Geschmack Gänseleberpaste bestellt, was schon sehr seltsam war. Aber wir haben es gemacht und es war ziemlich lecker." In Berlin muss es nicht immer die ganz ausgefallene Sorte sein. Er reicht schon, wenn sie für die Kunden neu ist. "Es ist zum Beispiel nicht üblich, Eis aus so etwas Einfachem wie Pflaume zu machen. Es überrascht die Menschen, dass Plaume als Eis wirklich gut schmeckt. Überraschend fruchtig, genau so wie Karotten-Eis." Bei Temperaturen um die 30 Grad schmecken die Eissorten wohl vor allem besonders erfrischend.