Revolution bei McDonald's: Das gab es bislang noch nicht bei der Fast-Food-Kette

McDonald's will den Burger-Markt umstellen, daran arbeitet der Fast-Food-Riese schon seit Monaten: Erst wurde das Angebot gesünder, die Chicken McNuggets beispielsweise. Die sind ein Verkaufsschlager bei McDonald's. Vor allem Kinder lieben das in Form gepresste, mit Panade überzogene und im Fett frittierte Fleisch. Die Nuggets bestanden früher aber aus 32 Zutaten. Zumindest in den USA: Phosphate, Konservierungsstoffe, Farbstoffe. Mittlerweile sind die aber frei von Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffen. So bewirbt es das Unternehmen.

Dann die nächste Neuerung: McDonald's brachte Saucen auf den Markt, die bei vielen Kindheitserinnerungen weckten: Süß-Sauer-Sauce in einer handlichen Flasche zum Mitnehmen. Gesund sind die aber nicht. Sie enthalten entweder jede Menge Fett oder Zucker – und sind alles andere als kalorienarm. Warum Sie von McDonald's neuen Saucen lieber die Finger lassen sollten, können Sie hier lesen.



McDonald's: Gourmet-Burger und Messer und Gabel

Damit nicht genug. Schließlich geht es McDonald's um eine Art Imagewandel, der häufig als Greenwashing bezeichnet wird. Eine PR-Methode, die darauf zielt, ein Unternehmen in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image zu verleihen. Ob das mit der nächsten Neuerung gelingt? Ab Dienstag gibt es in den McDonald's-Filialen in Frankreich zum teuren Gourmet-Burger Messer und Gabel dazu. "Das gab's noch nie bei McDonald's", teilte das Unternehmen mit. Der Burger, der in Varianten mit Blauschimmelkäse und Schinken, Worcestersauce und Jalapeno in Frankreich als "Signature"-Burger verkauft wird, kostet im Menü mit Pommes frites und einem Getränk mehr als 13 Euro. Das Besteck ist übrigens aus wiederverwertbarem Plastik.

Als "Pionier und Marktführer" gehe es darum sich zu positionieren. Messer und Gabel bedeuten eine "Evolution", das sagt der Vize-Marketingchef Xavier Royaux der AFP. In rund 1400 Filialen in Frankreich ist es bereits möglich, sich das Essen an den Tisch bringen zu lassen. Und jetzt kann man den Burger auch mit Messer und Gabel essen. Eine Revolution? In herkömmlichen Restaurants war das schon immer möglich.