Wer am Wochenende um die Häuser zieht, vielleicht ein Gläschen zu viel geschlürft hat, weiß, dass der Mitternachtshunger kommen wird. Oh, wie schön schmeckt dann fetigges Essen wie Pizza, Burger und Co. Aber klar ist: Mit den Snacks im Magen wird es eine unruhige Nacht werden.

Aber wie sieht es in der Woche aus, wenn man auf gesundes Essen achtet - ja, vielleicht sogar ein paar Pfunde verlieren möchte. Dauerhaft das Diner ausfallen zu lassen, ist kaum eine Option. Doch was sollte abends auf dem Teller landen, damit man nicht in die Breite geht?

In unserer Fotostrecke stellen wir Lebensmittel vor, die beim Abnehmen helfen - und einige, die eher hinderlich sind, wenn man Gewicht verlieren will.

Die Kollegen von der "Brigitte" haben einige Gerichte zusammengestellt, bei denen auf Kohlenhydrate am Abend verzichtet wird.