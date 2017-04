Mehr Käse geht nicht: Auf dieser Pizza sind 101 Käsesorten

Say cheese! Quattro formaggi, also Vier-Käse-Pizza, ist etwas für Anfänger. Der kleine Pizzaladen "Scottie's Pizza Parlor" in Portland im US-Bundesstaat Oregon hat den Weltrekord gebrochen – und zwar mit seiner Käsepizza "Centouno Formaggio". 100 Sorten befinden sich geschmolzen als Belag auf der Pizza. Eine weitere ist im Rand eingebacken. Das bringt die Anzahl der Käsesorten auf 101, in Worten: einhundertundeins.

Inspiriert ist die Pizza von der "Novantanove Formaggio", also der 99-Käse-Pizza, die 2014 im Film "Teenage Mutant Ninja Turtles" verspeist wurde. Weltmeister-Pizzabäcker Johnny di Francesco von der "400 Gradi Pizzeria" in Melbourne, Australien, hat damals bereits zum Filmstart bewiesen, dass eine 99-Käse-Pizza keine Unmöglichkeit ist. Die Portlander wollten aber noch einen drauflegen. Mit zwei weiteren Käsesorten. Trotz der vielen Zutaten. Teuer ist die Pizza keineswegs. Ein Stück kriegt man für zwei US-Dollar, die ganze Pizza für 16 US-Dollar. Einen Wermutstropfen gibt es aber: Pro Tag werden nicht mehr als zwei Stück pro Person herausgegeben. Eine ganze Pizza muss man sich mindestens zu viert teilen. Also allein verspeisen, ist nicht.

So viel Käse auf einer Pizza

Welche Käsesorten die Pizza enthält? Auf der Homepage von "Scottie's Pizza Parlor" sind die Zutaten alphabetisch und ziemlich akribisch aufgelistet. Auf der Pizza befindet sich unter anderem eine Käsemischung aus 55 Sorten wie Asiago, Comte, Fontina, drei verschiedenen Pecorino-Sorten, Provolone, Raclette, Tomme. Zudem selbstgemachter Ricotta und 36 Weichkäsesorten wie Brie, Mascarpone, Taleggio und Tomme Chèvre. Dann noch eine Mischung aus neun geriebenen alten Käsesorten wie Manchego, Parmigiano Reggiano und altem Pecorino. Nicht zu vergessen der eingebackene Mozzarella im Rand. Die Pizzabäcker testeten monatelang, um zu einem perfekten und schmackhaften Ergebnis zu kommen.

Aber wie schmeckt die 101-Käse-Pizza eigentlich? Ein User auf Reddit hat sie bereits probiert und ist begeistert: "Ich habe zwei Stück von verschiedenen Pizzen probiert und ich muss sagen, dass ich bei jedem Bissen unterschiedliche Nuancen und Käsenoten herausgeschmeckt habe", schreibt der User. Er würde sie auf jeden Fall noch einmal essen.

Klassisch wird die Pizza in der Portlander Pizzeria mit Sauerteig, neapolitanischer Tomaten-Sauce und Mozzarella zubereitet – erst dann kommen die 100 Käsesorten drauf. Auf den ersten Blick sieht die Pizza ziemlich unspektakulär aus. Die vielen Käsesorten sind ihr nicht anzusehen.