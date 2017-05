Warum Waffeln oder Kuchen, wenn auch beides geht?

Blaubeer-Waffel-Kuchen

Zutaten:

1 Apfel

250g Blaubeeren

Butter, zimmerwarm

110g brauner Zucker

345g Mehl

250ml Ahornsirup

3 Eier (Größe L)

1 EL Backpulver

1 TL Vanillepaste

3 fertige Waffeln (gekauft oder selbstgemacht)

125ml Ahornsirup

Puderzucker zum Verzieren

Zubereitung:

Ofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Den Boden von drei Springformen mit einem 20 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen und deren Ränder einfetten. Den Apfel vierteln, das Kernhaus entfernen und in sehr kleine Stücke schneiden. Von den Blaubeeren einen Teil beiseite legen, um den Kuchen damit am Ende zu verzieren. In einer großen Schüssel die Butter und den braunen Zucker mit einem Handrührer gut

vermengen. Die Eier einzeln untermischen und anschließend den Ahornsirup und die

Vanillepaste hinzufügen. Das Mehl mit dem Backpulver und der Prise Salz vermengen. Abwechselnd die Mehlmischung und die Buttermilch unter den Teig rühren. Die Blaubeeren und den kleingeschnittenen Apfel vorsichtig unterheben und den Teig

auf die drei Backformen aufteilen. Jeweils eine Waffel auf den Teig legen und leicht

andrücken. Das Ganze ca. 30 bis 35 Min backen. Sobald die Waffeln braun werden, mit Backpapier oder Alufolie abdecken. Mit der Stäbchenprobe zwischendurch testen ob der Kuchen durch ist. Dazu ein Holzstäbchen in den Kuchen stecken und wieder rausziehen. Wenn kein Teig mehr an dem Stäbchen klebt, ist der Kuchen fertig. Anschließend die Kuchen auf einem Rost komplett abkühlen lassen. Den abgekühlten Kuchen auf eine Kuchenplatte oder einen Teller setzen und mit 1/3 des Ahornsirups beträufeln. Den zweiten Kuchen drauf setzen und mit dem zweiten Drittel beträufeln. Dann den letzten Kuchen drauf setzen, mit Puderzucker bestreuen und mit den Blaubeeren verzierten. Kurz vorm Servieren den restlichen Ahornsirup über den Kuchen gießen.