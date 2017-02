An diesem Menü von Burger King darf man erst ab 18 naschen

McDonald's hat das Happy Meal, Burger Kind das King Junior Meal für Kinder. Was am Valentinstag ab 18 Uhr über die Theke bei Burger King geht, ist aber alles andere als jugendfrei. Das "Kid's Meal" soll nur etwas für Kinder, das "Adults Meal" wie es auf Youtube beworben wird, soll nur etwas für Erwachsene sein. Was drin ist? Zwei Whopper, zweimal Pommes frites, zwei Flaschen Bier und ein romantisches Spielzeug für Erwachsene. Welches das sein soll, wird nicht verraten. Im Youtube-Video sieht man jedoch eine Augenbinde, einen Federkitzler und ein Kopfmassagegerät. Für "Shades of Grey"-Anhänger ist dieses Equipment wohl eher etwas für Anfänger.



Wie dem auch sei. Es soll das perfekte Menü für Verliebte sein. Aber stimmt das auch? Das kommt wohl auf den Inhalt darauf an, und ob die Liebste oder der Liebste ein Essen bei Burger King anstelle eines Candle-Light-Dinners romantisch findet. Zu kaufen gibt es das Menü für Erwachsene übrigens nur am Valentinstag und nur in Israel.

Andere Länder, andere (sexuelle) Sitten

Wie unterschiedlich Länder beziehungsweise Kulturen mit Sexualität umgehen, zeigt ein Politiker in Indonesien. Während in Israel ganz offen mit Sexspielzeug und Erotik geworben wird, nutzt der Bürgermeister der indonesischen Millionen-Metropole Makassar den Valentinstag für Kondomkontrollen in Supermärkten. Er möchte überprüfen, ob Präservative dort auch an Ledige verkauft werden. Das wäre ein Unding für den muslimischen Politiker. "Der Valentinstag ist ein Tag der Liebe. Aber das bedeutet nicht, dass man im Namen der Liebe alles tun darf", wurde der 53-Jährige zitiert. Manche Geschäfte verkauften Kondome, "als ob dies Süßigkeiten wären."

Eine Haltung, die in Israel wohl auf Unverständnis treffen würde, wenn es bereits bei Burger King Sexspielzeug zu erwerben gibt. Und heißt es nicht schließlich: In der Liebe ist alles erlaubt?