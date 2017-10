Chinesin "missbraucht" Büro-Equipment fürs Kochen

Wieder mehr selbst kochen - statt täglich Fast-Food. Wie dieser Vorsatz auch im Büroalltag bei einer straffen "Work-Work-Balance" klappen kann, beweist diese Frau in China. Im Internet zeigt sie einer wachsenden Zahl von Anhängern, dass man längst keine voll ausgestattete Küche im Büro benötigt, um sich vernünftig - und in diesem Fall traditionell chinesisch - zu ernähren. Ob Pfannkuchen auf dem Computergehäuse oder Eintopf aus dem Wasserspender - die Möglichkeiten der Zubereitung am Schreibtisch sind vielfältig - das Wohlwollen der Kollegen am Nachbartisch vorausgesetzt. Auch Braten ist unter Zuhilfenahme eines Bügeleisens kein Problem. Hier allerdings die Alufolie nicht vergessen, Speckaroma auf der Bügelwäsche könnte sonst die Folge sein. Die "Büro-Köchin" nennt sich selbst nur "Ms. Yeah". Ihren echten Namen möchte die 23-Jährige lieber nicht preisgeben. CHINESE INTERNET CELEBRITY, MS YEAH, SAYING: "Ich nutze Büroequipment um zu kochen, ich glaube, das gab es so noch nie. Wir versuchen immer, lustige Wendungen in unsere Videos einzubauen. Und ich spreche nicht, das ist wichtig. So können Foodies auf der ganzen Welt meine Videos anschauen." Millionen hatten sich die Videos bereits im chinesischen Internet angesehen, seit diesem Jahr postet Ms. Yeah auch auf Videodiensten, die in der Heimat nicht zu empfangen sind. Bei anhaltendem Erfolg rechnet ihr Team dort mit Gewinnen von über sieben Millionen Dollar aus Produktplatzierungen, beziehungsweise Produkt-Deplatzierungen.