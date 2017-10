Das sind die 10 besten Restaurants Deutschlands – die Gäste haben bewertet

Bewertungsportale wie "TripAdvisor" oder "Yelp" sind Fluch und Segen zugleich. Fluch, wenn ein Restaurant nach wochenlanger Arbeit bei der Eröffnung vernichtende Bewertungen erhält. Segen, wenn sich die Gäste einig sind: Hier isst man gut. Jedes Jahr werden die besten Restaurants gekürt. Die diesjährigen Travellers' Choice Awards gehen an Restaurants in der Kategorie "gehobene Küche". Die Auszeichnung basiert auf Millionen von Bewertungen und Meinungen von Usern der Website. Auf Platz eins hat es ein Gourmettempel geschafft, der von zwei Weinliebhabern gegründet wurde und seit fast 30 Jahren ein täglich wechselndes 6-Gänge-Menü serviert: das Broeding in München.



In die Top Ten wurden zwei weitere Münchner Gourmettempel gewählt: das Vinpasa (Platz 6), der perfekte Ort für mediterrane Küche, sowie das Little London (Platz 9), das für sein gutes Fleisch geschätzt wird. Auf Platz zwei folgt nach dem Münchner Restaurand das italienische Restaurant Miro's Ristorante im Taunus, vor allem vom Service sind die Gäste hier begeistert.

In Berlin gibt es die meisten Top-Ten-Restaurants

Aber auch Restaurants in Städten wie Dresden und Hamburg sind vertreten. Die meisten der Gourmettempel gibt es aber in Berlin. Gleich vier Restaurants tummeln sich im Top-Ten-Ranking: Das Heising (Platz 3) im nostalgisch-französischem Stil, das Facil (Platz 5), ein modernes Lokal mit regionalen Produkten, das Bieberbau (Platz 7) im stuckmodellierten Fachwerkfachhaus sowie der asiatisch-inspirierte Gourmettempel von Tim Raue (Platz 8).

Welche Restaurants im Einzelnen gewonnen haben, können Sie folgender Fotostrecke entnehmen.