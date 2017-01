Das sind die 14 besten neuen Restaurants des Jahres

Es macht keinen Unterschied, ob Sie koreanisches Barbecue in London, dänische Küche in New York oder bei einem Meeresfrüchte-Spezialist in Dubai essen werden. Alle Restaurants haben eines gemeinsam: Sie zählen zu den angesagtesten neuen Restaurants in 2017. Das sagt zumindest die CNN und spricht Empfehlungen von Kalifornien bis Neuseeland aus.

In den neuen Restaurants für Feinschmecker kochen nicht nur namhafte Küchenchefs, sondern auch Newcomer. Worauf sich der Gast bei allen Etablissements verlassen kann: Auf den Tellern landen ausschließlich kulinarische Überraschungen. Hier eine Auswahl:

1. Jinjuu Mayfair, London, Vereinigtes Königreich

Küche: koreanisch

Das Besondere: Heimische Zutaten mit koreanischen Dressings

Sundays are all about the #BottomlessBrunch and we believe the #Korean brunch is top of the game. Add a choice of #LouisRoederer Champagne or Kimchi Mary's to kickstart your Sunday #Brunch #Mayfair #Jinjuu Ein von Jinjuu Mayfair (@jinjuumayfair) gepostetes Foto am 15. Jan 2017 um 4:30 Uhr

2. IGNIV, St. Moritz, Schweiz

Küche: Crossover

Das Besondere: Sharing-Konzept, Gerichte werden von Tisch zu Tisch gereicht

Today IGNIV by Andreas Caminada@Badrutt's Palace opens in St. Moritz. Get surprised by this fine-dining-sharing-experience. #BadruttsCulinary #IGNIV Ein von Badrutt's Palace Hotel (@badruttspalace) gepostetes Foto am 21. Dez 2016 um 2:31 Uhr

3. Cocina de Autor, Grand Velas Los Cabos, Mexiko

Küche: modern, mexikanische Zutaten

Das Besondere: Charakterküche mit ausgeprägten Aromen

4. Hilma, Stockholm, Schweden

Küche: international mit skandinavischem Touch

Das Besondere: Das Restaurant befindet sich in einem Hostel

Today we got to try a lot of tasty dishes at newly opened Hilma In Stockholm! 💃🏼 Fun concept - bar, tattoos, music and food - we like 👌🏻🍸🎨🎤😋 @hilmastockholm #hilma#hilmastockholm#presslunch#foodie#trout#seaweed#tasty#bar#tattoostudio#foodpic#instafood#streetfood#barsnack#whitearchive#generatorhostel Ein von White Archive (@whitearchive) gepostetes Foto am 23. Nov 2016 um 6:32 Uhr





5. 12000 Francs, Hong Kong

Küche: Global mit asiatischen Einflüssen. Zum Beispiel Thunfisch mit marinierter und gegrillter Aubergine, frittierte Zwiebeln, geräucherten Mandeln und Mandel-Aioli

Das Besondere: Der Name des Restaurants ist von Napoleon inspiriert. Er setzte 12000 Francs für eine Erfindung aus: Nahrungsmittel für seine Truppen haltbar zu machen.

Thank you for coming tonight . We think sharing is caring.... Thanks.12000francshk #newrestauranthk #12000francs #sharingfood #winebarhk #sharingwine #foodiehk Ein von 12000francs (@12000francs) gepostetes Foto am 19. Jan 2017 um 4:56 Uhr





6. The Patio at The Margi, Athen, Griechenland

Küche: mediterran, modern griechisch

Das Besondere: Zutaten stammen von der hauseigenen Farm





7. Attitude, Avani, Bangkok, Thailand

Küche: internationale Thai-Küche

Das Besondere: im 26. Stock über dem Chao-Phraya-Fluss

Beautiful surrounding for dinner #attitudeavani #instatravel #webstatravel #travelphoto #dinnertime #travelpicture #bangkok #nightlife #Thailand Ein von Sukidragon (@sukidragon) gepostetes Foto am 12. Jan 2017 um 5:00 Uhr





8. Agern, New York, USA

Küche: dänisch, einfache Küche mit nordischen Wurzeln

Das Besondere: Geschäftsführer Claus Meyer ist auch Mitgründer des legendären NOMAs in Kopenhagen

Can always count on @arnemeyer to be my food Sherpa. Ein von Scott Lowe (@scott.lowe) gepostetes Foto am 18. Jan 2017 um 21:41 Uhr





9. Grow, Seminyak, Bali, Indonesien

Küche: indonesisch

Das Besondere: Hier kann man den ganzen Tag gesunde Köstlichkeiten essen





10. COMO The Treasury's Wildflower, Perth, Australien

Küche: einheimisch und innovativ

Das Besondere: Küchenchef Jed Gerrad kocht ausschließlich mit einheimischen Produkten

D I N N E R F O R O N E #🍴#🥗#🍸 ... Making the most of my last night in Perth. The food here tonight was awesome!! #diningout #perthfood #entree #salmontartare #foodblog #dinnerforone #worklifetravel Ein von L E A N N E L I U (@leanne_scn) gepostetes Foto am 18. Jan 2017 um 4:25 Uhr





11. Sushi Wakon, Four Seasons Kyoto, Japan

Küche: japanisch, Sushi

Das Besondere: Küchenchef Rei Masuda ist Protégé des legendären Sushi-Meisters Jiro Ono. Er arbeitete neun Jahre mit Jiro Ono zusammen und eröffnete dann sein eigenes Sushi-Restaurant. Das bereits mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist.

Smoked buri Ein von Stamino73 (@stamino73) gepostetes Foto am 18. Dez 2016 um 21:16 Uhr





12. Nathan Outlaw, Burj Al Arab, Dubai

Küche: Seafood

Das Besondere: Hier isst man Unterwasser und kann den Fischen beim Schwimmen zusehen





13. Don Alfonso at Helena Bay, Neuseeland

Küche: italienisch mit neuseeländischen Einflüssen

Das Besondere: Hier kocht das Küchenteam des legendären neapolitanischen Restaurants Don Alfonso 1890

14. Sushi Ginza Onodera, Los Angeles USA

Küche: Sushi

Das Besondere: In Hollywood gibt es kein besseres Sushi-Restaurant, 16 Plätze, das Menü kostet 300 Dollar pro Person

Chef Yohey Matsuki is excited to serve delicious sushi! #sushiginzaonoderanyc Ein von Sushi Ginza Onodera NYC (@sushiginzaonoderanyc) gepostetes Foto am 22. Jul 2016 um 19:30 Uhr