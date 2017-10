Das sind die 8 angesagtesten Märkte Europas – und ihre Geheimtipps

Wer eine Stadt oder ein Land kennenlernen möchte, muss mit den Einheimischen reden. Wie könnte das besser gehen als bei einem gemeinsamen Essen? Versteht man, auf was die Menschen kulinarisch Wert legen, versteht man, wie sie ticken und wer sie sind. Nicht zu unrecht hat der französische Schriftsteller und Gastronom Jean Anthelme Brillat-Savarin gesagt: "Sag mir, was du isst, ich sag dir, wer du bist". Und das bereits im 18. Jahrhundert.

Auch für Kochbuchautor und Restaurant-Besitzer Fabio Haebel ist klar: "Was die Küche auf jeder Party, ist der Markt in einer Stadt", schreibt er in seinem neuesten Koch- und Schlemmerbuch "It's Market Day". Darin: die angesagtesten Märkte Europas von Paris über Wien bis Madrid - und die besten Markt-Rezepte von seinem Markttrip.

Europas großartige Märkte

Ein Markt in Europa, der nicht fehlen darf, ist der Marché d'Aligre im 12. Arrondissement von Paris. Der Aligre-Markt ist ein wahrer Nachbarschaftsmarkt, hier tummeln sich Einheimische, stehen Schlange beim Fleischer und diskutieren mit dem Käseverkäufer über den besten Brie oder Comté. Wer sich das Getümmel in sicherer Entfernung ansehen möchte, nimmt in einem der Cafés rund um den Markt Platz.



Wer Lust auf ein Picknick hat, kann sich mit Baguette, Käse, Wurst, frischem Obst und einer Flasche Wein auf dem Marché d'Aligre eindecken. Die Leckereien kann man oberhalb des Viadukts der Künste genießen, dort auf der alten Bahntrasse, die heute ein Park ist, ist der perfekte Ort dafür.



Drei Geheimtipps für den Marché d'Aligre

Speisetipp: Cochon de lait, das Milchferkel vom Spieß, direkt auf die Hand, von Metzgermeister Patrick Hayée in der gleichnamigen Metzgerei Achtung, Pause: Ab 9 Uhr kann man auf dem Markt einkaufen. Außer montags, da ist der Markt geschlossen. Zwischen 13 und 16 Uhr ist Mittagsruhe. Vorher noch nie gesehen: Gegrillte Lammköpfe. Unter stetigem Rotieren geben die Lammköpfe ihr Fett an die darunterliegenden Pommes parisienne ab.

