Diese Lebensmittel sollten Sie essen - um gut zu schlafen

Dr. Michael Breus ist ein amerikanischer Schlafspezialist und Buchautor von "The Sleep Doctor's Diet Plan: Lose Weight Through Better Sleep". Wer, wenn nicht er, könnte uns Auskunft darüber geben, was man vor dem Schlafengehen essen und trinken sollte, um eine ungestörte und ruhige Nacht zu haben. Unsere Ernährung hat einen großen Einfluss auf unsere Schlafqualität. Welche Lebensmittel Sie zu sich nehmen sollten, um gut schlafen zu können, erfahren Sie in folgender Fotostrecke.