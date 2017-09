Magic Cake – dieser Schokokuchen ist ein physikalisches Wunder

Wie man diesen Wunderteig physikalisch erklären kann, ist nicht ganz klar. Aber auf alle Fälle gelingt er ganz ausgezeichnet und schmeckt dazu hervorragend.

Rezept für magischen Schokokuchen

FÜR 1 KUCHEN

120 g Ghee

4 Eier

110 g Kokosblütenzucker

30 g Maniokmehl

20 g Kochbananenmehl

20 g Kastanienmehl

50 g Kakao

1 Prise Salz

500 ml Mandelmilch

(im Verhältnis Mandeln : Wasser = 1 : 6)

100 ml Kokosmilch

Zubereitung:

Den Backofen auf 160 °C vorheizen. Eine Springform (24 cm ø) mit Backpapier auskleiden.

Fullscreen

Das Ghee in einer kleinen ofenfesten Schüssel im vorheizenden Backofen schmelzen lassen.

Die Eier trennen. Das Eiweiß sehr steif schlagen. Das Eigelb und den Zucker hell und cremig schlagen. Das geschmolzene Ghee unterrühren.

Das Maniokmehl, das Kochbananenmehl, das Kastanienmehl, den Kakao und das Salz zu der Ei-Masse sieben und alles verrühren. Nach und nach die Mandelmilch und die Kokosmilch einarbeiten, bis ein ganz glatter, klümpchenfreier, recht flüssiger Teig entstanden ist.

Den Eischnee grob mit einem Schneebesen unterziehen. Nicht zu lange rühren, die Eiweißflöckchen dürfen deutlich sichtbar bleiben. Den Teig in die vorbereitete Springform füllen und 45–50 Minuten backen. Der Kuchen sollte in der Mitte noch leicht zittern, wenn man die Springform bewegt. In der Form vollständig auskühlen lassen, dann anschneiden und servieren.

Weitere Rezepte für leckeren Schokokuchen bei Brigitte.de entdecken.