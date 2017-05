Trotz teurem Menü in Saudi Arabien: Trump bestellt wieder mal Steak mit Ketchup

Als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat man es auch nicht leicht: Dem einen passt die Politik nicht, dem anderen, was beim Präsidenten auf dem Teller landet. Über Politik kann man bekanntlich streiten, beim Essen hört der Spaß aber auf. Beispielsweise, wenn man ein teures, mit Liebe veredeltes Stück Fleisch durchgebraten isst. Die Schuhsohle lässt grüßen! Das höchste aller Gefühle bei einem Steak dieser Qualität ist den Garpunkt medium, besser zwischen rare (blutig) und medium zu wählen.

Dieser kulinarische Fauxpas unterlief Donald Trump bereits als er das erste Mal auswärts essen ging – als US-Präsident: Er bestellte ein sündhaft teures Steak für 54 US-Dollar durchgebraten – mit Ketchup. Ein Ausrutscher? Keineswegs. Auf seiner ersten Auslandsreise mit erstem Stop in Saudi-Arabien tut er es dann wieder. Laut der "Associated Press" haben die Küchenchefs Trumps Lieblingsessen vorbereitet: Steak mit Ketchup. Außerdem Lamm und große Mengen an Reis. Natürlich wurden alle Fleischgerichte nach Halal-Regeln zubereitet. Das bedeutet unter anderem, dass die Tiere ohne Betäubung ausbluten. In Deutschland ist diese Praxis eigentlich verboten, außer der Schlachter besitzt eine Sondergenehmigung aus religiösen Gründen.

Dass in Saudi-Arabien nicht gegeizt wird, zeigt auch die Tafel, an der Donald Trump verköstigt wird. Mehrere Bilder bei Twitter beweisen, wie die Saudis für Trump kulinarisch auffahren. Umso absurder ist es, dass sich der US-Präsident trotzdem traut, sein Lieblingsessen zu ordern.

Trump mag sein Steak durchgebraten

Auch diesmal soll das Steak, das extra für Trump zubereitet wurde, wieder well-done gewesen sein. Also durchgebraten. Seine Liebe für staubtrockenes Steak ist mittlerweile über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Bei einer Wahlkampfrede in South Carolina hielt ein Mann ein Schild hoch, darauf hieß es: "Trump Likes His Steak Well Done".

Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama besuchte Saudi-Arabien während seiner Amtszeit. Sogar ganze vier Mal. Auch dinierte er in Riad mit seinen Gastgebern. Damals gab es Hummersuppe, Lamm und französisches Gebäck. Sonderwünsche soll es nicht gegeben haben, auch nach Ketchup wurde nicht gefragt.