Rezept für Heuschrecke im Speckmantel

Zutaten:

eine Portion Speise-Heuschrecke

Akazienhonig

Thymian

Frühstücksspeck

Zubereitung:

Beine und Flügel der Heuschrecken entfernen. In einer heißen Pfanne kurz anrösten und etwas Akazienhonig hinzu geben. Die Heuschrecken vorsichtig mit dem Honig verrühren und aus der Pfanne nehmen. Die Speckstreifen ausbreiten und mit etwas Thymian würzen. Nun die Heuschrecken einzeln auf einen Speckstreifen legen und in diesen einwickeln. In einer Pfanne von allen Seiten scharf anbraten. Schmeckt warm sehr gut, kann aber auch kalt serviert werden.