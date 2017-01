Rezept für Bananen-Mehlwürmer-Lollipopps

Zutaten:

Eine Portion Mehlwürmer

Akazien-Honig

Banane

Schaschlick-Spieße

Zubereitung:

Die Mehlwürmer in einer heißen Pfanne ohne Fett kurz anrösten. Honig in die Pfanne geben, bis alle Würmer mit Honig umhüllt sind. Die Banane in Stücke schneiden und diese jeweils auf einen Spieß stecken. Nun die Bananen in den mit Honig umhüllten Mehlwürmern wenden.