Ein Hipster würde alles kaufen, wenn die Verpackung geil ist

"Ich habe diese Bilder kreiert, um die Macht von Grafikdesign zu demonstrieren", sagt der Künstler Dan Meth über sein Projekt "When the Artisanal Food Trend has gone too far". Das so viel heißt wie "Wenn der handwerkliche Food-Trend zu weit geht". Und meint damit, wie sehr wir uns von der Optik täuschen lassen. Dan Meth gibt Junkfood eine neue Verpackung. Ein Produkt, das eigentlich ungesund ist, hübsch verpackt, wirkt schnell gesund und anspruchsvoll, kommt es in einer anderen Optik daher.