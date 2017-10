Eine Frau kriegt ein Kind – und postet ihr Essen aus dem Krankenhaus

Wer krank ist oder auch schon einmal im Krankenhaus als Patient war, weiß, wie wichtig es ist, gutes und auch gesundes Essen zu sich zu nehmen. Es hebt die Stimmung und unterstützt die Genesung. In vielen Krankenhäusern in Deutschland ist das jedoch nicht der Fall. Ihr Budget fürs Essen ist einfach zu gering. Pro Patient dürfen die Kosten für eine Mahlzeit oft nicht drei Euro übersteigen. Bei dieser geringen Summe ist es natürlich nicht verwunderlich, das Kosten mithilfe von Convenience-Produkten eingespart werden. Die Fertiglebensmittel sind einfach billiger, dafür keineswegs schmackhafter oder besser für die Gesundheit.

Anders scheint das in Japan der Fall: Eine Patientin, die ihr Kind zur Welt brachte, postete Bilder von ihrem Essen während des Krankenhausaufenthaltes. Und das kann sich sehen lassen: Lachs mit Pilzen, Omeletts, Hühnchen-Fleischbällchen, Miso-Suppen, Schnitzel, Krautsalat, jede Menge Fisch, Reis, Salat und meist eine Tasse grüner Tee hinzu. Ein Menü also, für das viele hierzulande jede Menge Geld ausgeben würden. Die Japanerin war vom Essen so begeistert, dass sie die Bilder auf der Online-Plattform Imgur postete. Die besten Bilder können Sie in der folgenden Bilderstrecke sehen.







Die Bilder der Mahlzeiten aus Japan sind eine willkommene Abwechslung. Dass in Großküchen noch viel frisch gekocht wird, ist selten. Stattdessen wird Pulver mit kaltem Wasser zu einer Soße angerührt, abgepacktes Convenience-Essen hinzugegeben und dann verteilt. Das Fleisch wird oft in Asien und Mexiko gekauft, weil es im Einkauf billiger ist als einheimische Produkte.

Dass es aber auch anders geht, zeigen nicht nur die Mahlzeiten in Japan. Unter dem Hasthag #hospitalfood sammeln Instagram-User in regen Abständen ihr Krankenhausessen. Die Posts zeigen, dass das Essen im Krankenhaus nicht immer abscheulich sein muss, sondern auch für gute Laune sorgen und die Gesundheit fördern kann. Keiner weiß das besser als Patienten im Krankenhaus.

