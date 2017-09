So haben Sie Eis noch nie gegessen

Es gibt wohl kaum jemanden, der Eis nicht liebt. Auf der ganzen Welt isst man das kalte, süße Dessert gern. In Japan beispielsweise Mochi, in der Türkei Dondurma. Was das ist, erfahren Sie in folgenden Bildern.

Übrigens gibt es auch ein faszinierendes Eis-Rezept mit nur einer Zutat – und das ganz ohne Eismaschine. Klingt unmöglich? Wir haben es ausprobiert:

Für dieses Ein-Zutaten-Eis müssen Sie eine reife Banane in kleine Stücke schneiden. Die Banane sollte am besten überreif und sehr weich sein. Dabei ist es egal, welche Größe die Stücke haben. Frieren Sie sie für mindestens zwei Stunden ein, am besten lassen sie die Bananenstückchen über Nacht im Gefrierfach.



Und plötzlich ist es Eis

Wenn die Bananenstückchen gefroren sind, pürieren Sie sie entweder in einem Standmixer oder in einem Zerkleinerer. Beim ersten Mixvorgang sind die Stückchen noch ziemlich grob, sie sehen bröselig aus. Danach verändern sie ihre Textur und werden zähflüssig wie Mus. Von Mal zu Mal wird das Mus glatter - und plötzlich verändert sich die Konsistenz. Was erst aussah wie zerkleinerte Banane, wird zu cremigem Bananeneis. Fast wie Zauberei! Entweder Sie essen das Eis sofort oder Sie lassen es noch einmal richtig im Eisfach gefrieren.



Warum verändert die Banane ihre Konsistenz? Das liegt am Pektingehalt des Obstes. Pektin wird in der Industrie oft als Geliermittel eingesetzt. In der Banane kommt Pektin in geringen Mengen vor. Das reicht jedoch aus, dass eine cremige Masse entsteht, wenn die Banane püriert wird. Deshalb ist sie perfekt für das cremige Ein-Zutaten-Eis geeignet.

Natürlich hat das Ein-Zutaten-Bananeneis einen gewissen Charme, aber wer sein Eis aufpeppen möchte, kann je nach Belieben weitere Zutaten hinzufügen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Bananeneis mit Schokostückchen, Erdnussbutter, Mandeln oder Honig?