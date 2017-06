Elon Musks Bruder sagt der Lebensmittelindustrie den Kampf an

Die Amerikaner haben Probleme - essenstechnisch. Mehr als ein Drittel der Landesbevölkerung gilt als übergewichtig, weniger als ein Viertel isst die täglich empfohlene Menge an Obst und Gemüse, das bestätigt die "Centers for Disease Control and Prevention". Hinzu kommt: Wer wenig Zeit und wenig Geld hat, wählt weniger nahrhafte Lebensmittel, sprich: Fast food.



Ein Mann möchte genau das nun ändern. Sein Name ist bereits weltweit bekannt: Musk. Aber nicht DER Musk, Elon Musk, der die Menschheit mit seinen Technologien verändern möchte. Elon Musk ist CEO von Tesla und SpaceX. Kimbal Musk ist sein ein Jahr jüngerer Bruder, der auch eine Art Vision hat: Er möchte das Essverhalten der Amerikaner verbessern, indem er gesunde und erschwingliche Lokale im ganzen Land anbietet.

"[Mein Bruder] sagte mir, dass ich verrückt wäre, in das Lebensmittelgeschäft einzusteigen; ich sagte ihm, dass es verrückt wäre, in die Raumfahrt einzusteigen", sagte Kimbal Musk der CNBC.

Sein Plan beinhaltet zwei Projekte: das High-End-Restaurant "The Kitchen" und seine Kette "Next Door", die mit Farm-To-Table-Restaurants zusammenarbeitet. Das bedeutet, was frisch geerntet wird, landet direkt auf dem Teller – unverarbeitet, ökologisch, natürlich.

Zudem hat Kimbal Musk bereits im Januar verkündet, dass er bis 2020 50 neue Restaurants eröffnen will, die preisgünstig regionale Produkte anbieten werden. Wie er das erreichen möchten? Dazu hat Musk ein Beispiel: "Wir kaufen ganze Kühe und wir haben die Möglichkeit, Filetstücke im 'The Kitchen' anzubieten; der Burger geht ins 'Next Door'", so Musk. Die Kuh wird natürlich aufgezogen, der Burger für knapp neun Dollar verkauft, das ist ein "ziemlich günstiger Preis".





"Die Lebensmittelindustrie ist in Amerika durchgefallen"

Kimbal Musk hat Essen immer schon geliebt, aber das Problem verstanden. Die Lebensmittelindustrie ist in Amerika durchgefallen. Musk macht die Industrie dafür verantwortlich, dass die Menschen immer dicker werden und an Diabetes erkranken - vor allem, die mit geringem Einkommen. Umso mehr Musk sich damit beschäftige, desto mehr Leidenschaft entwickle er, ein Teil davon zu sein, dieses Problem zu lösen.

Er verstehe aber auch, dass nicht alle viel Geld für Lebensmittel ausgeben können. Daher hält er sich selbst an ein geringes Budget. Er sagt, die Leute haben verlernt, zu kochen. Für ein ganzes Huhn mit Gemüse gibt Musk nicht mehr als zehn Dollar aus. Dafür kann man eine vierköpfige Familie ernähren – und es ist günstig.