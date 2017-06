Expertin empfiehlt: Nur das sollten Sie im Flugzeug essen

Die Auswahl an gesundem Essen in Flughäfen und auch im Flugzeug ist eher mager, auch wenn sich in diesem Bereich schon einiges tut. Billig-Flieger bieten schon lange kein kostenfreies Essen mehr auf Flügen an, aber auch was man an Bord erwerben kann, ist alles andere als lecker. Bei den großen Fluggesellschaften gibt es zwar noch etwas zu Knabbern und meist auch ein ganzes Tablett voll von vermeintlichen Leckereien, wirklich nahrhaft oder gar gesund ist die Auswahl aber auch hier nicht.

Erst kürzlich hat sich der amerikanische Starkoch Anthony Bourdain in einem Interview übers Essen im Flugzeug ausgelassen. Er würde das Essen an Bord niemals anrühren. Er komme lieber hungrig am Boden an. Für einen Langstreckenflug empfiehlt er, Käse zu essen und sich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken.

Es gibt aber noch eine ganz andere Möglichkeit. So zumindest nach der Ernährungsexpertin Karen Ansel. Die Autorin des Buchs "Healing Superfoods for Anti-Aging: Stay Younger, Live Longer" hat dem "Business Insider" verraten, was man im Flugzeug essen kann. Sie schlägt eigenes Essen vor: Die gesündeste Mahlzeit, die man auf einem Flug mitnehmen kann, ist ein Truthahn- oder Erdnussbuttersandwich auf Vollkornbrot, dazu einen Apfel. Das sei einfach in der Herstellung, passe gut ins Handgepäck und ist voll von Proteinen. Hinzukommt: Man bleibe für Stunden satt, sagt die Expertin.

Bringen Sie sich Ihr Essen selber mit!

Wer keine Zeit dafür hat, sich sein eigenes Brot zu schmieren, der sollte auf diesen Tipp der Ernährungswissenschaftlerin hören: "Kaufen Sie eine Banane, einen Eimer griechischen Joghurt, und einen Riegel aus Getreide und Nüsse." Sie weist noch darauf hin, dass man den Joghurt natürlich erst kaufen sollte, wenn man bereits die Sicherheitskontrolle passiert hat. Mit der Menge an Flüssigkeit wird man nicht durchgelassen.

Für den Fall, dass man keinerlei Vorbereitungen treffen kann, und an Bord etwas kaufen muss, dann solle man sich an ein Vollkornsandwich, bestenfalls mit Truthahn, Gemüse wie Kopfsalat, Tomate, Gurke und Avocado halten, so die Expertin. Vorsicht gelte auch für Fertigdressing, die enthalten unnötige Kalorien. Zudem sollte man viel trinken. Die Expertin meint damit aber keineswegs Alkohol, wie der Starkoch Anthony Bourdain empfiehlt, davon rät sie ab, dafür sollte man jede Menge Wasser trinken, weil man auf Flügen schnell dehydriert. Auch Kaffee sei in Ordnung.