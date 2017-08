Hier kocht unsere Genussredakteurin in 15 Minuten Ceviche

Ceviche ist eigentlich nichts anderes als roh-marinierter Fisch in Limettensaft. Es ist DAS Nationalgericht in Peru, aber seit einiger Zeit auch in Deutschland Trend. Für ein klassisches Ceviche wird immer Fisch mit festem weißem Fleisch verwendet, ohne Haut und Gräten. Fette Fischsorten vermeiden.

Rezept für Ceviche



400 g weißes Fischfilet (z.B. Wolfsbarsch, Kabeljau oder Steinbeisser)

1 rote Zwiebel

1-2 frische Chilis

4-5 EL Limette

Meersalz

Koriander

Zubereitung:



Zutaten schnippeln Alles vermengen, mit Limettensaft marinieren 10 Minuten kaltstellen