Rezept für einen mediterranen Hackbraten im Backofen

Rezept für 6 Personen

Schwierigkeitsgrad: einfach

Arbeitszeit: 15 Minuten

Kochzeit: 50 Minuten

Zutaten:





Für den Hackbraten:



1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

40 g Paniermehl

100 ml Milch

1 TL Oregano

6 getrocknete Tomaten

150 g Schafskäse

400 g Hackfleisch (gemischt oder nur Rind)

Gemüsebrühe

1 Ei

1 EL Tomatenmark

2 EL Olivenöl

Für die Tomatensauce:

400 g Tomaten

1 EL Tomatenmark

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 Prise Zucker

1/2 Zitrone

Salz

Chillipulver





Zubereitung:





Hackbraten:

Das Paniermehl in einer Schüssel mit Milch quellen lassen. Die Zwiebel fein hacken. Den Knoblauch schälen, fein hacken. Die getrockneten Tomaten ebenfalls klein schneiden. Den Schafskäse würfeln. Das Paniermehl mit Knoblauch, Oregano und Hackfleisch mischen. Die Eier mit Tomatenmark, Salz und Pfeffer unterkneten. Falls nötig noch ein etwas Paniermehl untermengen, so dass ein gut formbarerer Fleischteig entsteht. Den Teig zu einem länglichen Laib formen und in eine Backform legen. Das Öl über den Braten träufeln, im Backofen bei 200°C ca. 1 Stunde backen.

Tomatensauce:



Tomaten in kochendem Salzwasser blanchieren. Abschrecken, häuten, entkernen und so gut es geht würfeln. Schalotte und Knoblauch schälen und fein hacken. In Öl die Zwiebeln und den Knoblauch in der Pfanne anschwitzen, Tomatenmark unterrühren und Tomaten hinzugeben. Einige Minuten einköcheln lassen, mit Salz, Zitronensaft, Zucker und Chilipulver abschmecken.