Goji-Beeren: Wie gesund ist das Superfood wirklich?

Quinoa, Açai, Goji-Beeren, Matcha-Tee und Co. gelten gemeinhin als "Superfood"! Doch werden die sagenhaften Lebensmittel ihrem Ruf gerecht? Die Goji-Beere vereint in sich angeblich nahezu alle lebenswichtigen Nähr- und Vitalstoffe. Tatsächlich ist die Beere reich an den Vitaminen A und C, an Eisen, Selen und Zink. In der traditionellen chinesischen Medizin wird sie als Heilmittel eingesetzt – bei Augenkrankheiten und Erschöpfungen. Doch keine wissenschaftliche Studie belegt bislang die positiven Effekte. Und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte weist sogar auf eine Wechselwirkung zwischen Goji-Beeren und blutverdünnenden Medikamenten hin, wie sie viele Menschen mit Herz- und Kreislaufleiden einnehmen. Eine hohe Pestizidbelastung der Früchte kommt dazu. Verbraucherschützer raten deshalb zum Verzehr heimischer Himbeeren, Johannisbeeren oder Brombeeren, deren Nährstoffdichte nachgewiesenermaßen mindestens so hoch ist wie die der Exoten. Und billiger als die sind sie auch.