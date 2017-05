"Feilschen Sie um Ihren Wein": Gordon Ramsays Tipps fürs perfekte Dinner

Von Gordon Ramsay kann man halten, was man will. Er ist aggressiv, flucht und bekannt für seine Ausraster - vor allem im Fernsehen. Doch ist er auch ein ziemlich erfolgreicher Koch, ein reicher Unternehmer und ein Star. Zumindest in Großbritannien und den englischsprachigen Ländern. Seinen Ruhm verdankt er seinen Kochkünsten und seinem unternehmerischen Geschick: Zeitweise trugen seine 18 Restaurants, die er in Großbritannien, den USA, Japan und Dubai betreibt, insgesamt 15 Michelin-Sterne.

Oft sind seine Äußerungen wirklich daneben. Doch jetzt hatte er einen seriösen Moment: Ramsays Tipps für einen perfekten Restaurantbesuch. Der "Daily Mail" sagte er, dass Gäste die Finger von Tagesgerichten lassen sollten, misstrauisch gegenüber ausgefallen Gerichten sein sollten, mit denen ein Restaurant angeben möchte, und um ihren Wein feilschen sollten.

Die Tipps begründet er folgendermaßen: Tagesgerichte oder "Specials" sind nur dazu da, dass sie gen Abend wieder verschwinden. Stehen 10 Spezial-Gerichte auf der Karte sind sie nicht speziell oder gar besonders.

"Mir wird schlecht": Wie Gordon Ramsay das Essen seiner Fans fertig macht Fullscreen

Fragen Sie nach den angestaubten Flaschen in der hintersten Ecke

Wer eine Flasche Wein bestellen und einen guten Preis dafür haben möchte, sollte nach den Tropfen fragen, die abgeknibbelte Etiketten haben, schlecht im Restaurant laufen oder das Lokal einfach loshaben möchte. Die angestaubten Pullen sind meist günstiger, als die die in der Weinkarte ausgezeichnet sind. Trauen Sie sich, den Sommelier anzusprechen, empfiehlt Ramsay. Aber geben Sie nicht mehr als 25 Euro dafür aus. Wer ein romantisches Dinner plant, sollte immer einen Tisch für drei Personen reservieren. So wird gewährleistet, dass man genügend Platz hat und nicht in eine Ecke gequetscht wird, so lautet ein weiterer heißer Tipp vom TV-Koch.

Auf einem ungewöhnlichen Weg sucht er seit einiger Zeit die Nähe zu seinen Fans. Auf Twitter. Er gibt seinen Senf zu den Kochversuchen seiner Follower. Das Urteil des Starkochs fällt dabei keineswegs positiv aus, sondern ist gehässig, manchmal sogar schon gemein. Seine Fans aber lieben ihn dafür. Mehr dazu lesen Sie hier.