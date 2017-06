Rezept für griechischen Bauernsalat

Zutaten:

1 Salatgurken, 2 Paprikaschoten (rot und grün) 500 g Tomaten, 2 Zwiebeln, 200 g Schafskäse, 1 Glas Oliven (schwarz, ca. 100g), Salz und Pfeffer, evtl. Knoblauchsalz, 1 Zitronen (den Saft davon), 125 ml Olivenöl, Oregano

Zubereitung:

Gurke waschen und ungeschält in dünne Scheiben oder Stücke schneiden. Paprika waschen, entkernen und in dünne Streifen schneiden. Tomaten waschen und achteln. Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden. Schafskäse würfeln und mit Oregano bestreuen. Oliven abgießen und mit Gurke, Paprika, Tomaten, Zwiebeln und Schafskäse in eine Schüsselgeben. Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer zu einer Sauce verrühren und über den Salat gießen. Umrühren.