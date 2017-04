So böse verletzt sich Hanka Rackwitz beim Kochen

Hanka Rackwitz sollte es mit dem Kochen einfach sein lassen. Zuletzt versuchte sie ihr Glück beim "Promi Dinner Dschungel-Spezial". Dort war sie vor allem eins: Wütend auf Marc Terenzi. Diesmal versuchte sie es noch einmal bei "Grill den Henssler". Wie es ausging? Mit einem Aufenthalt im Krankenhaus. Was war passiert?

Sie sei beim Kochen auf einer Fettspur ausgerutscht und dann "auf den Rücken gedonnert". Das erzählte Rackwitz "Focus Online". Dabei blieb es aber nicht: Als sie wieder aufstehen wollte, habe sie sich die Nase am Tresen blutig geschlagen (siehe Bild). "The show must go on", dachte sich vermutlich die Ex-Immobilienmaklerin der Sendung "mieten, kaufen, wohnen" und kochte tapfer weiter. Nach der Aufzeichnung aber wurde die 47-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Glück für sie: Es war nichts gebrochen.





Auch Steffen Henssler verletzt sich

Hanka Rackwitz kochte aber nicht allein, auch die ehemaligen Dschungelteilnehmer Marc Terenzi und Florian Wess stellten sich dem Kochduell gegen Steffen Henssler. Henssler kam in dieser Show auch nicht ohne Verletzungen davon. Gleich zweimal verletzte er sich am Finger. Das erste Mal bei der absurden Challenge, Nüsse mit einem Brett zu knacken, das unter das Gesäß geschnallt wurde. Das zweite Mal beim Aufhängen von Kochlöffeln an eine Stange.



Marc Terenzi wollte natürlich auch etwas Aufmerksamkeit haben und für seine Lady-Entertainment-Show auf Mallorca werben: Er strippte ein bisschen (zumindest fiel sein T-Shirt). Florian Wess schockte nur mit seinem veganen Gericht.

Trotz Verletzungen, Zwischenfällen und Ablenkungsmanövern gewinnt Steffen Henssler - wie gewohnt - das Kochduell gegen die Dschungelprominenz.

