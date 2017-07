Ist eine Gurke eigentlich Obst oder Gemüse?

Ist eine Gurke Obst oder Gemüse? Gehören Erdbeeren wirklich zu den Beeren? Wie unterscheidet man überhaupt Obst und Gemüse? Obst wächst an Bäumen, Sträuchern oder mehrjährigen Stauden. Es entsteht, indem eine Blüte bestäubt wird. Die Früchte, die sich daraus entwickeln, bezeichnet man als Obst. Dazu gehören Äpfel, Kirschen und Pflaumen, aber auch Beeren gehören dazu. Aber Achtung: nicht jede Frucht, die aussieht wie eine Beere, ist auch eine.





Erdbeeren zum Beispiel, sind botanisch betrachtet keine Beeren sondern Sammelnussfrüchte. Die kleinen gelben Punkte auf der Außenseite sind Früchte und gleichzeitig Samen der Pflanze. Das rote Fruchtfleisch der Erdbeere ist eigentlich der hochgewölbte Blütenboden. Auch Himbeeren und Brombeeren sind keine Beeren. Denn Beeren entstehen aus einem einzigen Fruchtknoten. Die Frucht umschließt eine Wand, die auch in der Reife bestehen bleibt. Deshalb gehören auch Bananen zu den Beerenfrüchten – ebenso wie Paprika, Kürbisgewächse (u.a. auch Gurken) und Auberginen.





Und was macht Gemüse zu Gemüse? Als Gemüse bezeichnet man Blätter, Wurzeln und Knollen. Es handelt sich dabei in der Regel um ein- oder zweijährige Pflanzen.





Aber was wären Kategorien ohne Ausnahmen? Das Fruchtgemüse bezeichnet Pflanzen mit beiden Eigenschaften. Dazu gehören einige, der schon genannten Beeren. Aber Tomaten und Melonen gehören auch zu den Zwitterwesen: Beide tragen Früchte, die an einjährigen Pflanzen wachsen. Ob Frucht, Gemüse oder Fruchtgemüse auf dem Teller landen, ist am Ende aber auch egal. Gesund sind sie alle - und der Geschmack stimmt auch.