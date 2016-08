In früheren Zeiten war Haltbarmachung ein Muss, um Lebensmittel vor dem Verderben zu retten, und um in schlechten Zeiten mehr von dem Produkt zu haben. Heutzutage sind aber viele Möglichkeiten der Konservierung in Vergessenheit geraten.



Fullscreen

Das Angebot an Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch ist groß. An jeder Ecke gibt es einen Supermarkt, in dem man frische und auch schon eingelegte beziehungsweise konservierte Produkte kaufen kann - zumindest in der westlichen Welt. Wir haben Kühlschränke, die vor Lebensmittel überquellen, und wenn dann doch einmal etwas schlecht wird und verdirbt, schmeißt man es einfach weg. Dabei gibt es genug Möglichkeiten, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse vor dem Verderben zu schützen, in dem man sie haltbar macht. Ob Salzen, Süßen oder Erhitzen: Die Methoden zur Konservierung sind vielfältig, dabei hat jede einzelne Vor- und Nachteile. Welche das sind, sehen Sie in folgenden Bildern.