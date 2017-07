Wie ein Provinz-Supermarkt der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagt

Die Regale sind voll mit Brot, Joghurt, Gemüse und Obst. Die Lebensmittel sind zwar nicht mehr zum Verkauf geeignet - weil das Obst braune Stellen aufweist, oder der Joghurt abgelaufen ist - bedenklos genießbar sind die Produkte aber alle mal. Manche Supermärkte spenden Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden dürfen, an die Tafeln oder andere karitative Einrichtungen. Meist landen sie aber im Müll. Die Hieber-Kette möchte gegen diese Verschwendung vorgehen – und verschenkt sie stattdessen.

Laut der Umweltorganiston WWF schmeißen wir rund 18 Millionnen Tonnen Lebensmittel in den Müll. Und das jedes Jahr. Das entspreche etwa einem Drittel der jährlich für Deutschland produzierten Menge. Die Lebensmittelverschendung hierzulande ist enorm.



Die Supermarktkette Hieber in Baden-Würtemberg – mitten in der Provinz, im Dreiländerdreieck in der Nähe von Basel – tut etwas gegen die Lebensmittelverschendung. Vor zwei Filialen der Firma "Hieber" stehen große graue "Foodsharing-Boxen", aus denen jeder Besucher ausgemusterte, aber noch genießbare Lebensmittel kostenlos mitnehmen kann.

Die Mär vom Mindesthaltbarkeitsdatum: So lang sind Ihre Lebensmittel wirklich haltbar Fullscreen

"Essen wegwerfen ist für mich das Schlimmste"

"Essen wegwerfen ist für mich immer das Schlimmste. Wenn wir das vermeiden und dabei auch noch Leuten Lebensmittel zur Verfügung stellen, die die Ware gut gebrauchen können und gerne nehmen, dann machen wir das herzlich gerne", sagt Geschäftsführer Dieter Hieber. Geöffnet sind die "Foodsharing-Boxen" ganztägig von Montag bis Freitag. Der Geschäftsführer verspricht in einem Facebook-Post außerdem, dass noch weitere Boxen vor anderen Märkten aufgestellt werden, wenn sich das Modell bewährt.





Die Resonanz auf die Aktion ist durchweg positiv und findet großen Applaus in den sozialen Netzwerken: "Ich finde die Aktion richtig klasse, echt super, daran sollten sich auch die anderen Supermärkte halten wie ich finde", schreibt ein User auf Facebook.