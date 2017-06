Hunger haben der Food-Blogger Ollie Mason-Clarke und seine Freundin wohl schon, als sie im April in einem Vorort der neuseeländischen Stadt Auckland den Tisch decken. Allerdings ist das Essen noch nicht da, und die beiden haben auch nicht vor, es sich selbst zu holen. Stattdessen schicken sie eine Drohne los. Das Fluggefährt legt die rund 320 Meter zu einem Schnellrestaurant auch anstandslos zurück. Und die Mitarbeiterin am Durchfahr-Schalter macht ebenfalls mit und hängt das gewünschte Huhn an. Mission erfüllt, könnte man sagen. Allerdings gab der Blogger im Anschluss zu, selbst mit dem Auto hinzufahren, wäre wesentlich entspannter. So bald werde er diese Transportvariante definitiv nicht wiederholen.