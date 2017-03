Hat KFC jetzt wirklich einen Blumenkohl-Burger auf der Speisekarte?

Die Fast-Food-Kette KFC bringt einen ‘clean eating’ Blumenkohl-Burger auf den Markt. Das zumindest könnte man beim folgenden Werbespot meinen. Doch hierbei handelt es sich vielmehr um einen Scherz, indem vor allem Ernährungsfanatiker ihr Fett wegkriegen. Denn statt Burger-Brötchen teilt die vermeintliche Food-Bloggerin einen Blumenkohl in eine Ober- und eine Unterhälfte. Ganz ohne Hähnchen kommt ein KFC-Burger natürlich nicht aus. Also hobelt sie eine gebratene Hähnchenbrust in dünne Streifen und belegt damit die untere Hälfte des Blumenkohls. Als Dressing wirft sie Eiswürfel in einen Mixer und zerkleinert sie, um das volle Aroma herauszukitzeln. Spätestens jetzt wird klar, dass der Spot nicht ernstgemeint ist. Prompt wird die Foodbloggerin von einem Würfel mit Werbung für den neuen KFC-Burger getroffen. Und der kommt natürlich ohne Blumenhkohl aus.