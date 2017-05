Tofu, der auf pinken Wellen reitet

Pinke Rreisnudeln mit mariniertem Tofu und buntem Gemüse

Für 2 Personen benötigen Sie:

- 400 Gramm Naturtofu

- 1 kleines Stück Ingwer

- 1 Orange

- 2 Knoblauchzehen

- 1 bis 2 Esslöffel Öl

- 3 Esslöffel Sojasoße

- eventuell 1 Teelöffel Agaven-Dicksaft

- 1 Rote Bete

- 200 Gramm Zuckerschoten

- 2 kleine Möhren

- 250 Gramm Reisnudeln

- 2 Teelöffel Kokosfett

- schwarzer Pfeffer, gemahlen

- Salz

Zubereitung:

- Geben Sie vorbereitend den Tofu über Nacht ins Gefrierfach und tauen Sie ihn am Tag der Zubereitung wieder auf

- Schälen Sie den Ingwer und den Knoblauch. Schneiden Sie beides in kleines Stücke und vermengen es anschließend mit Öl, Agavensaft, frisch gepresstem Orangensaft und ein wenig Sojasoße

- Schneiden Sie eine Knolle Rote Bete so durch, dass vier Teile entstehen

- Rote Bete in einen Topf geben, mit Wasser auffüllen, sodass sie knapp bedeckt ist

- Rote Bete im Topf garkochen und anschliessend zusammen mit dem Kochwasser pürieren

- Schneiden Sie nun die Möhren in kleine Teile

- Waschen Sie die Zuckerschoten

- Den mittlerweile aufgetauten Tofu können Sie nun ausdrücken, um die Flüssigkeit zu entfernen

- Schneiden Sie den Tofu in dünne Scheiben (etwas mehr als einen halben Zentimeter) und geben Sie das Ganze für eine halbe Stunde in die vorbereitete Marinade

- Setzen Sie Nudelwasser auf, in das Sie eine Prise Salz geben. Sobald das Wasser kocht, fügen Sie die Reisnudeln hinzu

- Nachdem die Reisnudeln gekocht sind, gießen Sie das Kochwasser ab

- Geben Sie nun die vorbereitete Bete in den Kochtopf und lassen sie das Ganze einige Minuten ziehen. Anschließend nochmals abgießen

- Den marinierten Tofu in einer Pfanne mit Kokosöl kurz anbraten

- Entnehmen sie den Tofu aus der Pfanne

- Braten Sie nun auch das Gemüse in der Pfanne an und löschen es nach etwa 1-2 Minuten mit der übrigen Marinade ab

Guten Appetit