Mit diesen Tricks werden Sie zu einem besseren Koch

Jeder kann kochen, das wiederholt Tim Mälzer schon seit Jahren wie ein Mantra in seinen Kochshows. Es kommt eigentlich nur auf die Begeisterung, das Interesse und die Leidenschaft an, mit der man an den Herd geht. Und bestimmte Tricks und Kniffe, die man lernen muss, um ein guter Koch zu werden. Beispielsweise sollten Sie wissen, dass das wichtigste für einen guten Koch seine Messer sind. Daher geizen Sie nicht beim Kauf eines Messers und legen Sie sich gleich zwei bis drei gute Messer zu. Die können Sie dann je nach Bedarf abwechselnd benutzen.



Auch sollten Sie – wenn Sie schon nach Rezept kochen – die einzelnen Schritte vor dem Kochen vollständig gelesen haben. So vermeiden Sie böse Überraschungen, wenn beispielsweise das Huhn schon im Ofen ist, und sie vergessen haben, es zu marinieren.

Weitere einzelne Tricks, um ein besserer Koch zu werden, haben wir Ihnen in folgender Fotostrecke zusammen gestellt.



Essentielle Küchentipps und -tricks finden Sie auch in diesen Videos.

Kräuter haltbar machen

Frische Kräuter vom Markt halten meistens nicht länger als ein paar Tage. Das Video zeigt, mit welchen Tricks Sie die Kräuter haltbar machen können.





Zwiebeln schneiden

Zwiebeln schneiden ist eine Herausforderung. Mit dieser Technik aber, werden Sie in kürzester Zeit zum Profi.



Ingwer schälen

Wer Ingwer schält, schneidet oft mehr weg, als es überhaupt sein müsste. Dabei gibt es einen ganz einfachen Trick, wie man Ingwer nur mithilfe eines Teelöffels optimal schälen kann.







Tomaten schneiden wie ein Profi

Cherry-Tomaten zu schneiden, ist aufwändig und kostet Nerven - und manchmal auch Finger. Doch mit diesem Trick halbieren Sie mehrere Tomaten auf einmal und vermeiden ganz sicher Schnittwunden.