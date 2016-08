In vielen Haushalten wird eigentlich alles im Kühlschrank gelagert. Das ist aber nicht für jedes Produkt von Vorteil. Manche Lebensmittel haben es gerne kühl und trocken, andere reifen bei Raumtemperatur am besten. Kühlschrankgrade machen zum Beispiel bei Tomaten nicht nur den Geschmack kaputt, sondern trocknen die rote Frucht auch aus.

Es gibt einige simple Tricks, damit die Produkte weder austrocknen, noch schimmeln oder geschmacklos werden.

Wo würden Sie Ihre Avocados lagern? Gehören sie in den Kühlschrank oder doch eher in eine Obstschale? Wo liegen Kartoffeln am besten? Und was ist mit Zwiebeln? Wir verraten Ihnen acht Lebensmittel, die Sie bisher bestimmt falsch gelagert haben und wo sie wirklich hingehören.