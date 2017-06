Sie sehen hier ein weichgekochtes Ei? Damit liegen Sie komplett falsch

Wer in Barcelona dieses weichgekochte Ei probiert, erlebt eine Überraschung. In der Taverna Hofmann serviert man Gerichte, die wie andere Gerichte aussehen. Auf den ersten Blick würde wohl niemand bestreiten, dass er ein weichgekochtes Hühnerei vor sich hat. Ist es aber nicht, sondern ein Dessert, das mit Kokosnuss-Mousse und einer Mango-Creme gefüllt ist. Auch die Tomate, die hier serviert wird, sieht zunächst echt aus. Schneidet man sie auf, fließt eine Gazpacho, eine kalte Suppe aus Andalusien aus ihr heraus. Auch der Cheeseburger sieht dem Original nur ähnlich, eigentlich ist er ein Dessert.

Hier die größten kulinarischen Täuschungen auf Instagram:





Kulinarische Abenteuer in Barcelona

Das Restaurant selbst wird auf der Homepage als 360-Grad-Gastronomie bezeichnet. Kochschule, Bars, Restaurant. "Hofmann" macht sich seit Jahren in Barcelona breit. Gründerin ist Mey Hofmann, die sich dazu entschlossen hat, ihr Leben der Gastronomie zu widmen und sich für Frauen in der Gastronomie zu engagieren. Mey ist studierte Wirtschaftswissenschaftlern und hat sich mit Interior-Design, Schmuck und Edelsteinkunde beschäftigt. Bereits 1983 hat sie eine Schule für Gastronomie und fürs Gastgeben gegründet, die heute international für ihr Know-How bekannt ist. Zudem ist die Hofmann School of Hospitality die einzige Hotel-Schule mit einem Michelin-Stern-Restaurant.

2008 eröffnete Mey eine Bäckerei, 2012 einen Ort, wo sie Brunch, Snacks und guten Kaffee servieren konnte. In 2014 machte schließlich die Taverna Hofmann auf. Das Restaurant ist von der Atmosphäre eher casual, die Küche soll dafür sprudeln und neue gastronomische Erlebnisse bieten. Mit Meys kulinarischen Täuschungen ist ihr das bereits international gelungen. Ihre Gerichte haben das Interesse ihrer Gäste und auch der internationalen Presse geweckt. Es lohnt sich also mal einen Abstecher nach Barcelona zu machen.