In diesem Restaurant wird das Essen zur Erfahrung für alle Sinne

Ein Restaurant in Tokio macht derzeit mit einer Kunstaktion auf sich aufmerksam. Das Projekt „Worlds unleashed and then connected" nutzt die neusten Technologien bei Sensoren, Projektion und Sound, um acht Gästen pro Tag eine Mischung aus virtueller Kunst und 12-Gänge-Menü zu bereiten. So erlebt der Gast dann Fische, die ums Weinglas gleiten, oder Schmetterlinge über dem Teller. Dank künstlicher Intelligenz gleicht keine Vorführung der anderen. Dinge wie die Anzahl der Gäste oder die Bewegungen von Geschirr und Besteck beeinflussen Darstellungen. Die Gäste sind begeistert: "Es ist sicherlich eine Erfahrung auf verschiedenen Ebenen. Wir haben beinahe angefangen mit dem Essen zu spielen." „Es ist wie in einer anderen Dimension. Ich fühle mich, als ob ich gerade eine kleine Reise gemacht habe." Ganz billig ist das Erlebnis jedoch nicht: Das Kunstmenü kostet umgerechnet etwa 270 Euro pro Person.