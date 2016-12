Einen kritischen Blick auf unsere alltäglichen Speisen wollten die New Yorker Fotografin Beth Galton und Foodstylistin Charlotte Omnès werfen. Als die beiden Frauen sich überlegten, welche Speisen zu unserem Alltag gehören, wurde ihnen schnell klar, dass es bestimmte Produkte gibt, die man immer zusammen isst – beispielsweise Popcorn und Coca Cola bei einem Kinobesuch.

Normalerweise konzentriert man sich bei Foodfotografie auf das Gericht an sich, wie es auf dem Teller präsentiert wird. Egal, ob es in einem Sterne-Restaurant oder auf einem Streetfood-Markt serviert wird. Kaum jemand denkt aber darüber nach, wie das Essen von innen aussieht, wenn man es auseinanderschneidet. Die Fotografin und die Foodstylistin wollten aber genau das darstellen: Ihr Fokus ist es, das Essen appetitlich und so schön zu präsentieren, der Betrachter hungrig und inspiriert wird, das Gericht nachzukochen.

Gerichte, die symbolisch für unsere Esskultur stehen

Charlotte Omnès und Beth Galton haben die Gerichte ausgewählt, die symbolisch für die westliche Esskultur stehen. Klassiker, mit denen viele aufgewachsen sind: Donuts und Kaffee beispielsweise.

Für die Konstruktion der Bilder kamen Gelatine, Kleber, Schere und Nadel zum Einsatz. Die Fotografin und Foodstylistin hatten außerdem Hilfe von zwei digitalen Retuscheuren. Manchmal gelang es den Künstlerinnen nicht, in nur einem Foto, das Bild herzustellen. Deshalb fotografierten sie das Produkt mehrmals und die Retuscheure fügten es später in Photoshop zusammen.

Beth Galton hat mehrere Lieblingsbilder, eines davon sind die Donuts und der Kaffee. Ein anderes sind die Cornflakes. Dieses Bild hat nur wenige Schüsse benötigt, wie die Fotografin dem "Business Insider" erzählte.

