McFlurry-Verschwörung: Warum bei McDonald's ständig die Eismaschinen kaputt sind

Nicht nur Kinder lieben McFlurry bei McDonald's. Die Mischung aus Softeis und allerlei Süßigkeiten kommt auch bei jungen Erwachsenen weiterhin hervorragend an. Trotzdem treibt die Lust auf das kühle Dessert viele junge Menschen zur Verzweiflung: Eine ganze Reihe von Twitter-Nutzern beschweren sich, dass die Maschinen ständig defekt seien. Da muss eine Verschwörung hinter stecken, spekulieren sie. Das "Wall Street Journal" hat sich des mysteriösen Falles angenommen.

Denn für einige ist die Eisknappheit ein echtes Problem. Der 18-jährige Matt Laliberte klagte gegenüber der etablierten Zeitung sein Leid. Unzählige Male sei er zu McDonald's gepilgert um seinen McFlurry-Hunger zu stillen - und immer sei die Maschine defekt. "Ich bin überzeugt, dass eine Eismaschine nicht so lange ausgefallen sein kann, ohne ersetzt oder repariert zu werden", erklärte er gegenüber der Zeitung. "Ich komme langsam an den Punkt, an dem ich mir nicht mehr die Mühe machen werde, wiederzukommen."

Es muss Verschwörung sein

Was dahinter steckt, regt zu allerlei Spekulationen an. Viele Kunden gehen davon aus, dass die Angestellten keine Lust haben, das Eis zuzubereiten. Andere behaupten gar, McDonald's verkaufe eigentlich gar kein Eis. Ein Teenager hatte einen ganz eigenen Ansatz: "Denkt mal nach: Nach der Multiversum-Theorie müsste es in irgendeiner Dimension einen McDonald's geben, in dem nur die Eismaschine funktioniert."

Die Wahrheit dürfte deutlich banaler sein, aber nicht weniger frustrierend. Viele Fans der Kalorienbombe haben vor allem spätabends Eis-Heißhunger - und dann steht die Reinigung der Maschinen auf dem Programm. Der Reinigimngsvorgang erfordert laut Angestellten elf Schritte, um ihn zu einzuleiten, etwa die Anmischung der Seifenlauge. Ist er einmal gestartet, dauert er satte vier Stunden, berichtet die Zeitung. Schließlich müssen sämtliche Bakterien erwischt werden.

"Alles an der Maschine ist einfach miserabel"

Die Folge für die Kunden: Während der Prozess läuft, gibt es auf keinen Fall Eis. Aber auch, wenn die Mitarbeiter nur mit der Vorbereitung angefangen haben, stehen die Chance schlecht - schließlich müssten sie dann wieder von vorne beginnen. Eigentlich sollte der Prozess nur nachts laufen, in den USA sind aber immer mehr McDonald's-Filialen rund um die Uhr geöffnet. Und irgendwann muss man die Maschine ja saubermachen.

Auch bei denen mit Schließzeiten stellt der McFlurry die Mitarbeiter aber vor Probleme. Eine Angestellte sagt dem " Wall Street Journal": "Alles an der Maschine ist einfach miserabel. Wenn jemand 30 Minuten vor dem Schließen in den Laden käme und ein McFlurry bestellen würde, würde man dann riskieren, damit den ganzen Bereich einzusauen, den man gerade gereinigt hat? Nein." Die These, dass die Angestellten keine Lust haben, ist also oft gar nicht so verkehrt. Wenn auch die Gründe durchaus nachvollziehbar sind. Echte Ausfälle der Maschinen verschärfen die Situation dann noch.

McDonald's kosten die Eisnot wohl bares Geld. Wie viele McFlurrys man verkauft, verrät der Fastfood-Gigant zwar nicht, Schätzungen gehen aber davon aus, dass in den USA bis zu 3 Prozent der Umsätze mit dem Softeis gemacht werden. Bei knapp 255 Millionen Dollar Jahreseinnahmen in den Vereinigten Staaten ist das kein Pappenstiel.