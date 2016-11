Für uns hierzulande ist die Vorstellung, Fleisch eines Nagetiers auf seinem Teller zu haben – abgesehen von Hase oder Kaninchen – etwas unkonventionell. Nicht aber so in Russland: Ein neu eröffnetes Bistro in der Moskauer Innenstadt bietet Nutria-Fleisch, also Biberrattenfleisch als Burger, Hotdog oder sogar Knödel an. Die Nutria ist eine aus Südamerika stammende Nagetierart, die in Mitteleuropa eingebürgert wurde. Vor allem in den 1990er Jahren – als sich die Menschen in der Sowjetunion kein anderes Fleisch leisten konnten – wurden die Biberratten gezüchtet.



Der 35-jährige Küchenchef Takhir Kholikberdiev serviert in seinem "Krasnodar Bistro" verschiedene Gerichte auf Nutria-Basis. Wer bei der Vorstellung würgen muss, ist schlicht und einfach uninformiert, wie Kholikberdiev dem "Guardian" sagte: "Es ist ein wirklich sauberes Tier; es ist nicht nur ein Pflanzenfresser, sondern wäscht sein Essen auch, bevor es isst. Und es ist sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Viele Ärzte und Diätspezialisten empfehlen es."

Bei den Großeltern gab es immer Biberratte

Der Name seines Bistros geht auf die Region zurück aus der Kholikberdiev stammt. In Krasnodar im Kaukasusvorland hielt damals jedes Dorf bis zu 100 Biberratten, erinnert sich der 35-Jährige: "Wenn du deine Großeltern besucht hast, haben sie immer eins [Nutria] für dich geschmort."

In Moskau hatte man von Nutria-Fleisch bislang nichts gehört, aber das ändert sich gerade. Vor allem die Foodies und Hipster in Moskau entdecken das Bistro für Biberrattenfleisch gerade für sich. Der Biberratten-Burger soll hell, saftig und ziemlich angenehm im Geschmack zwischen Truthahn und Schwein sein, wie der "Guardian" berichtete. Der Burger wird in einem weichen Brötchen mit Relish, einer Würzsauce aus Obst oder Gemüse, auf einem Holzbrett serviert. Kostenpunkt: 550 Rubel, umgerechnet etwa 8 Euro.



Der Burger scheint bei den Gästen anzukommen, die Rezensionen auf Facebook sind alle durchweg positiv: "Die Küche ist ausgezeichnet" oder "Gerichte mit Nutria – perfekt!".

Wer vom Biberrattenfleisch nicht genug bekommt, kann außerdem Hotdogs, Knödel oder sogar Kohlrouladen gefüllt mit Nutriafleisch probieren.