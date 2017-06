An diesen 11 Nudelgerichte führt kein Weg vorbei

Seit jeher wird darüber gestritten, wo die Nudel ihren Ursprung hat. Stammt sie aus Asien? Hat Marco Polo sie von China nach Europa gebracht? Was auch stimmen mag, vermutet wird, dass Nudeln bzw. Nudelgerichte sich unabhängig voneinander entwickelt haben. Die frühesten Hinweise der Nudelherstellung stammen dennoch aus Ostasien. In einem prähistorischen Dorf im Nordwesten Chinas, wurden bei Ausgrabungen 4000 Jahre alte Nudeln aus Rispenhirse und Kolbenhirse in einer versiegelten Steingutschale gefunden.

Nudeln aus aller Welt

Ein Indiz dafür, dass die Nudel wohl doch ihren Ursprung in Asien hat – und deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass in den asiatischen Ländern so viele Nudelgerichte verspeist werden. Klar, mit Italien ist die Pasta so eng verwoben, wie die Rostbratwurst mit Nürnberg. Jede italienische Region, man behauptet sogar jede italienische mamma, hat ihr eigenes Pasta-Rezept. Die Nudeln werden meist aus Hartweizengrieß zubereitet und langsam getrocknet. Dabei sehen die selbstgemachten nicht so akribisch und glatt wie die Industrienudeln aus. Dafür nehmen sie aber die Sauce viel besser auf und überzeugen im Geschmack.

Die asiatischen Länder produzieren ihre Nudeln meist nicht aus Hartweizengrieß, sondern aus Buchweizen, Reismehl, Süßkartoffeln, Mungobohnen oder auch Weizenmehl. Sie werden gebraten, als Suppeneinlage verwendet oder aber zum Salat verarbeitet. In Deutschland kommen in den Teig aus Weizenmehl meist noch Eier. Dadurch erhalten die Nudeln eine goldgelbe Farbe und bleiben beim Garen besonders gut in Form. Aber auch in Osteuropa und sogar in der orientalischen Küche dürfen Nudeln nicht fehlen. Welche Nudelgerichte außerdem auf der Welt gegessen werden, erfahren Sie in unseren Bildern.