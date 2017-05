Zehn einfache Gerichte für den kleinen Geldbeutel

Als Student kann man sich teure Lebensmittel oft nicht leisten und greift gern zu günstigem Fastfood oder sogar Fertiggerichten zurück. Aber eigentlich ist das fatal. Denn diese Gerichte liefern nicht die nötigen Nährstoffe, und vor allem schmälern sie langfristig gesehen sogar den Geldbeutel. Aber wie können sich Studenten und Menschen, die auf ihr Geld achten müssen, dann ernähren?



Eigentlich ist es gar nicht so schwer: Es gibt genug Gerichte, für die der Wareneinsatz relativ gering ist und die einfach in der Zubereitung sind. Beispielsweise Nudeln. Bei Studenten sind sie während der kompletten Studienzeit mehr als beliebt. Sie sind günstig, endlos variabel und machen pappsatt - und jeder kriegt ein Nudelgericht hin. Aber damit der Speiseplan nicht zu einseitig wird, gibt es natürlich viel mehr Gerichte, die einfach, günstig und sogar lecker sind. Welche das sind, erfahren Sie in der Fotostrecke.