Besser kann man Schaschlik nicht zubereiten

Schaschlik bedeutet nichts anderes als ein gegrillter, meist marinierter Fleischspieß. Er ist ein traditioneller Imbiss in turksprachingen Ländern, in Russland, dem Kaukasus, in Teilen Südosteuropas wie Serbien und Ungarn, aber auch Litauen. Das Schaschlikrezept des kleinen baltischen Staates stammt vermutlich ursprünglich aus dem Kakausus.



Der Spieß besteht meist aus Schweinefleisch. Und zwar nur aus Schweinefleisch. Zutaten wie Paprika, Tomate oder andere Zutaten, die abwechselnd mit dem Fleisch auf den Spieß gesteckt werden, gibt es nicht. In Litauen schneidet man das Fleisch zunächst in großzügige Würfel, besonders gut geeignet ist durchwachsenes Fleisch, etwa vom Nacken. Das Fett schmilz beim Grillen und verleiht dem Fleisch eine besondere Note. Für mehrer Tage sollte das Fleisch, mindestens aber 24 Stunden mariniert werden. Das verleiht dem Schaschlik den besonderen Geschmack und macht es zarter. Ursprünglich verwendete man Holzspieße, heute auch gern Metallspieße, die über offenem Feuer oder heißer Glut gegrillt werden.

Wer keinen Holzkohlegrill besitzt, kann das Schaschlik auch auf einem Gasgrill zubereiten. Wir haben es probiert, das Ergebnis war köstlich. Das Fleisch wird vom Spieß ohne Sauce oder weitere Gewürze verzehrt. Die übliche Beilage ist Brot, die Litauer essen auch gern Reis dazu.

Rezept für Schaschlik

Zutaten für 2-3 Personen:



etwa 1 Kilo Schweinefleisch vom Nacken

4 El Majonnaise oder alternativ Joghurt

2 Zwiebeln

2 Zehen Knoblauch

2 EL Essig

1 EL getrocknete Kräuter (z.B. Thymian, Oregano)

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Schneiden Sie das Fleisch in große Würfel und geben Sie sie in einen großen Topf. Schneiden Sie Zwiebel in Ringe und die Knoblauchzehen in Scheiben. Vermengen Sie das Fleisch mit den restlichen Zutaten und stellen Sie den Topf zugedeckt für mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank.

Spießen Sie danach das Fleisch auf. Legen Sie die Zwiebeln beiseite. (Die können Sie später in Alufolie auf den Grill legen, schmeckt köstlich zum Fleisch).

Heizen Sie den Gas-Grill auf 200 Grad Celsius. Das Fleisch braucht bis zu 20 Minuten, dann ist es durch. Wenden Sie den Spieß mehrmals, damit jede Seite ordentlich gebräunt wird.



Zum Verzehr nehmen Sie das Fleisch vom Spieß. Dazu passt Reis und die gebratenen Zwiebeln.