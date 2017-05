So machen Sie Ihre eigenen Bratwürste

Für 2 Portionen

750 Gramm Schweinefleisch aus der Schulter

250 Gramm Speck

1 Bund Koriandergrün

2 Chilischoten

1 Zehe Knoblauch

1 Limette

1 Zitrone

1 Prise Rohrzucker

1 Teelöffel Salz und Pfeffer

Ca. 3 Meter Wurstdarm

Und so geht’s:



1.Das Schweinefleisch aus der Schulter in Würfel schneiden

2.Schneiden Sie nun den Speck ebenfalls in kleine Stücke

3.Vom Koriander entfernen Sie die Stiele und hacken ihn grob

4.Aus den Schoten der Chili entfernen Sie jetzt die Kerne und schneiden Ringe

5.Hacken Sie den Knoblauch fein – reiben Sie von der Zitrone und der Limette feine Streifen

6.Mit Pfeffer, Salz und Rohrzucker würzen

7.Vermengen Sie alles gut mit der Hand

8.Drehen Sie die so entstandene Masse durch einen Fleischwolf

9.Anschließend die Massen vorsichtig in einen Wurstdarm füllen

10.Nach jeweils ca. 20 Zentimeter den Darm abdrücken und eindrehen

11.Jetzt können die Bratwürste auf den Grill

12.Hierzu die Würste auf den Grill legen und über einer Tropfschale indirekt grillen – bis sie ihre Farbe (leicht) verändern

13.Dann die Würste auf die direkte Hitze geben und fertig grillen