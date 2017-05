So wird ein Porterhouse-Steak zum Gedicht

Porter House Steak

Für 3 Portionen

700 Gramm Porter House Steak

4 Esslöffel Rapsöl

1 Prise Rohrzucker

150 Milliliter Cola

1 Bund Koriandergrün

Eine halbe Chilischote

Zitronenschale, einer kl. Zitrone

Meersalz

Pfeffer

Und so geht’s:

1.Bestreichen Sie das Steak von allen Seiten mit Öl

2.Würzen Sie das Steak jetzt mit ein wenig Rohrzucker und Salz

3.Bei starker Hitze (etwa 290 Grad) das Steak von beiden Seiten für etwa 20 Sekunden grillen. Wenden Sie das Fleisch dabei immer nach etwa 10 Sek. um 90 Grad – so entsteht das Muster

4.Das Steak in einen Bratenkorb mit Fangschale geben

5.Bei indirekter Hitze und in etwa 100 Grad für 1,5 Stunden grillen

6.Aus Cola, Koriander, Chili, Zitronenabrief, Pfeffer und Salz und dem Rapsöl eine Marinade zubereiten

7.Das Steak können Sie mit dieser Marinade während es grillt insgesamt 3x bestreichen. Das Fleisch sollte eine Kerntemperatur von ca. 55-60 Grad haben

8.Nach der Grillzeit das Steak vom Grill nehmen und kurz ruhen lassen

9.Mit einem Messer (möglichst schmal) das Fleisch von den Knochen lösen und aufschneiden. Fertig