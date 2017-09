Daran erkennen Sie ein schlechtes Restaurant

Jeder hat mal einen schlechten Tag, auch in Restaurants läuft nicht immer alles so glatt, wie man es sich wünscht: Die Zwiebeln brennen an, das Nudelwasser läuft über oder der Salat wurde nicht gründlich genug gewaschen und knirscht zwischen den Zähnen. Dinge, die in jedem guten Restaurant vorkommen können.



Aber gewisse Anzeichen lassen sich einfach nicht leugnen: Wenn Kakerlaken und Ratten durchs Restaurant laufen, wenn die Toiletten verstopft sind oder wenn Wein in Plastikbechern serviert wird, dann können Sie sicher sein: Sie sind in einem schlechten Restaurant gelandet. Woran Sie ein mieses Lokal außerdem identifizieren können, haben Twitter-User unter dem Hashtag #SignsOfABadRestaurant gesammelt. Wir stellen die besten Tipps und Warnungen vor.

#SignsOfABadRestaurant When the waiter serving your table is a cockroach. — Diary of a MaD Man (@CaptainBlueHorn) 1. September 2017

When you order a chicken taco salad and the taco bowl looks like a dish rag #SignsOfABadRestaurant pic.twitter.com/SUu1giA5Pb — Jess Appleby (@Prncssc0nsuela) 1. September 2017

#SignsOfABadRestaurant When the whole place smells like fish, and you know damn well they don't serve fish there... — Samantha (@lilykinz1234) 31. August 2017

#SignsOfABadRestaurant when there's a decorative fish tank but all the fish are dead — Kelsey Marcotte (@kkmarcs) 31. August 2017

#SignsOfABadRestaurant they dont got food — simo (@___simo) 31. August 2017

"Here ya go, ma'am, your order of crab rangoon complete with used bandaid." #SignsOfABadRestaurant pic.twitter.com/1iRsEopN4P — Cassie Smith (@cassiesmith2391) 31. August 2017

#SignsOfABadRestaurant the rats and cockroaches refuse to eat the food — anthony palos (@apewee13) 31. August 2017

#SignsOfABadRestaurant Empty hall on peak hours — Sheila Tagaro (@TheSoloTripper) 31. August 2017

They let you wait for almost an hour just to serve a not delicious but pricey food.#SignsOfABadRestaurant — Karljo (@karljoshkolowd) 30. August 2017

#SignsOfABadRestaurant They use wooden chopping boards instead of plates — Sandra C (@SandraCabs) 30. August 2017

#SignsOfABadRestaurant pulling up and seeing how dirty the walls are 😖 — ale 🌻 (@_alesaucedo1) 30. August 2017