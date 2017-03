Die Ländle-Pizza

Der Teig für die "Schwaben-Pizza" besteht aus Weizenmehl, Salz, Wasser und Hefe. Manche geben Sauerteig dazu.

Teigzutaten:

1 kg Weizenmehl (Type 1050)

30 g Salz

1 Päckchen frische Hefe (42 g)

600 ml lauwarmes Wasser

Zubereitung:

Das Mehl mit dem Salz mischen und zu einem Berg häufen. In die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe in 100 ml lauwarmem Wasser auflösen und in die Mulde gießen. Mit den Fingern vom Rand des Kraters mehr und mehr Mehl mit der Flüssigkeit mischen und das Ganze unter wiederholtem Angießen von weiteren 500 ml lauwarmem Wasser zu einem Teig verarbeiten. Den Teig mit einem Tuch vor Zug­luft schützen und 1 Stunde gehen lassen.

Belag: Schmand, Crème double oder Crème fraîche (wahlweise), Lauch, Schnittlauch, Frühlingszwiebeln, Speck und Kümmel oder Schwarzkümmel (Nigella).

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.

Teig durch Kneten ordentlich zusammenfalten, ihn in acht Teile teilen und jeweils und auf der bemehlten Ar­beitsfläche ausrollen. Die Fladen mit einer der Rahmvarianten max. 1 cm dick bestreichen und mit Lauch oder Frühlingszwiebeln, Speckwürfeln und ein wenig Kümmel belegen. Im Ofen backen, bis der Boden knusprig und der Belag gar ist, ca. 20 Minuten.