Einmal Sizilien, bitte

Okay, mit Sommer war nichts. Den Bleichgesichtern der Daheimgebliebenen lese ich ab, wie schrecklich alles wieder war. Ich mag darum hier nicht die Freuden Frankreichs besingen, weil das nur Fleur de Sel in die Wunden reiben würde. (Wohl aber werde ich in den kommenden Wochen das im Urlaub frisch Gelernte in diese Kolumne fließen lassen, versprochen.) Trösten wir uns stattdessen in dem Wissen, dass in der Küche Sommer immer dann herrscht, wenn wir es zulassen. Mögen die Wolkencluster auch wie Kampfdrohnen über uns kreisen, wir schauen derweil ins Land, wo die Zitronen, im dunklen Laub die Goldorangen blüh'n. Auf Sizilien gibt es eine Kochschule (www.annatascalanza.com), deren Chefin Fabrizia Lanza ich unlängst traf und von der ich im kommenden Frühjahr zu berichten hoffe.

Kondolenzgespräch mit einer Dame

In einem ersten Gespräch sah sie wie jeder, der sich gern gut ernährt, mitleidig auf die Plastiktunnelgemüse, Kunsthühner und Schaumschweine, von denen die Bevölkerung nördlich der Alpen lebt. "Wie haltet ihr das aus?", fragte sie und reichte mir von ihren sizilianischen Keksen, die ich zu starkem Kaffee knabberte. "Wie machst du diese Kekse?" , fragte ich im Gegenzug. Hier ihre Antwort:

500 g Mehl, 200 g Zucker und 1 Prise Salz in einer Schüssel mischen und mit 200 g kühler Butter zu einer krümeligen Masse verarbeiten. Eine Mulde hineindrücken, 4 Eigelb, 1 ganzes Ei und ca. 450 ml Wasser dazugeben und kurz kneten, bis sich ein weicher Teig ergibt; ihn in Klarsichtfolie für gut 30 Minuten kühlen. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen und ein Blech mit Backpapier auskleiden. 200 g Sesamsaat (oder eine Mischung aus Sesam- und Mohnsaat) in eine Schüssel geben. Den Teig zu einer fingerdicken Rolle formen, diese in 4–5 cm lange Stücke schneiden, kurz in kaltes Wasser tauchen, in Sesam wälzen und ca. 20 Minuten goldbraun backen.

"Die Lebensmittel müssen wir aushalten, weil es nichts anderes mehr gibt" , sagte ich, "der agroindustrielle Komplex und seine vier Lieferketten Aldi, Lidl, Rewe und Edeka haben die Gesellschaft fest im Griff. Widerstand regt sich nur in Randzonen der Bevölkerung."

"Bekommt ihr wenigstens Biozitronen?" – "Die schon", sagte ich. "wenngleich vollreife Früchte selten sind." Sie gab mir daraufhin von einer erfrischenden Creme zu essen, die sie aus 3 Biozitronen, 3 Eiern, 250 g Zucker, 60 g Maisstärke und 750 ml Wasser hergestellt hatte. Wobei sie beneidenswerterweise ganz einfach vor die Tür gegangen war und die Zitronen vom Baum gepflückt hatte. Hier das Rezept:

Das Gelbe der Zitronenschale vermittels einer Reibe losraspeln, den Saft der Früchte auspressen, beide getrennt aufbewahren. Eier, Zucker, Stärke und Zitronenabrieb mit einem Handmixer zu einer möglichst steifen Masse aufschlagen. Sie mit Wasser und Zitronensaft in einen Topf geben und über mittelstarker Hitze unter ständigem Rühren erhitzen, bis die Sache zu kochen anhebt. So sich die ersten Blasen bilden, runter damit vom Herd, die Masse durch ein Sieb in eine Servierschalegießen und kalt stellen.

"Wie konnte es nur so weit kommen?", fragte Fabrizia, als ich ihr beschrieb, wie Menschen sich bemühen, Jungbullenfleisch von Milchkuhrassen zart zu braten. "Eine lange Geschichte", seufzte ich, "im Grunde haben wir im Norden unter den Urlaubseindrücken aus dem Süden unsere eigene Küche aufgegeben und versuchen nun, die mediterrane zu kopieren." – "Das kann nie klappen", warnte Fabrizia, "die Waren dazu, das ist ja meist nur halbreif geerntete Treibhausware."

Während ich ihr erklärte, was Fischstäbchen sind und wie man sie isst, holte Fabrizia eine Traubentarte aus dem Schrank, die sie schon morgens gefertigt hatte. Sie war köstlich, weil sie die Röstnoten gebackenen sizilianischen Weizens mit der herben Süße der Orangenmarmelade und der Frucht frischer Weinträubchen verband. "Her mit dem Rezept", bat ich begeistert, und Fabrizia diktierte: Gib 500 g Mehl (Type 405), 200 g kalte Butter, 200 g Zucker, 1 Prise Salz, 4 Eigelb und 1 ganzes Ei kurz und heftig in die Küchenmaschine, bis der Teig so gerade eben zusammenhält – ihn kaum kneten (ist er zu trocken, etwas Milch zufügen). Backofen auf 180 Grad vorheizen, eine Springform (26 cm Durchmesser) mit Butter auspinseln und mit Mehl ausstäuben.

Den Teig ½ cm dünn ausrollen und so in die Form legen, dass ein 2,5 cm hoher Rand entsteht. Den Teig mit guter Orangenmarmelade auspinseln und mit 750 g halbierten, entkernten, kleinbeerigen Trauben auffüllen (die Menge ist viel größer als auf dem Foto links – aber keine Bange, sie sacken beim Backen zusammen). Die Beeren mit ca. 2 EL braunem Zucker bestreuen, mit ca. 30 g Butter in Flöckchen belegen und 30 Minuten backen, bis die Trauben goldbraun sind. Ich stopfte mir davon gleich zwei dicke Stück rein.

"Natürlich kannst du die sizilianische Küche bei uns lernen", bot Fabrizia auf meine Frage an, "aber im Grunde muss jede Küche – auch die im Norden – eine regionale Küche sein. Das machen die Skandinavier euch doch vor."

Da hatte sie recht, fand ich und erinnerte mich an Magnus Nilsson, der im Provinz-Ort Järpen und seinem Restaurant Fäviken Magasinet nur zubereitet, was er selbst dort anbaut, sammelt oder jagt. "Die Prinzipien regionaler Küche könnte ich dir beibringen", sagte Fabrizia, "du müsstest sie dann nur auf die Bedingungen Deutschlands übertragen. Es ist ja nicht so, dass bei euch nichts wächst – nur eben anderes." Ich versprach ihr, sie im kommenden Winter in ihrer Kochschule zu besuchen und darüber zu schreiben.