Wie der Satz "Sie haben mehr drauf" Tim Raues ganze Karriere beeinflusste

Tim Raue führt seit dem Jahr 2010 das Restaurant Tim Raue in Berlin zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Raue. Nur drei Monate nach Eröffnung erhielt er den ersten Stern vom Guide Michelin. Im Jahr darauf bewertete ihn der Gault-Millau mit 19 von 20 Punkten. 2012 folgte dann der zweite Michelin-Stern. 2013 eröffnete Tim Raue zwei weitere Häuser in der deutschen Hauptstadt : das Sra Bua by Tim Raue im Kempinski Hotel Adlon, das auf japanische und thailändische Küche spezialisiert ist, und das la soupe populaire timraue, in der ehemaligen Bötzowbrauerei, das vorwiegend deutsche und preußische Gerichte anbietet. Zu Tim Raues weiteren Projekten gehören Gastronomiebetriebe in Dubai und München sowie auf dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 2. Seine ersten Erfahrungen sammelte der gebürtige Berliner im Restaurant Quadriga im Hotel Brandenburger Hof sowie im Bamberger Reiter und im Schloss Glienicke.







Seine erste Stelle als Küchenchef trat er 1997 im Restaurant Rosenbaum in Berlin an. Den Stern Nummer eins erkochte er sich im Jahr 2007 im 44 im Swissôtel, ebenfalls in Berlin. Von 2008 bis 2011 arbeitete Tim Raue als kulinarischer Direktor und Corporate Executive Chef bei der Adlon Holding und erkochte dort für das MÅ Tim Raue einen Michelin-Stern sowie 19 Gault-Millau-Punkte.